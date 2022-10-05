Керівник Національної поліції у Чернівецькій області Руслан Дударець 5 жовтня заявив про затримання та смерть стрільця. Чоловік намагався втекти та уникнути відповідальності.

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Як затримували чернівецького стрільця

Одразу після інциденту стало відомо, що підозрюваний заховався у багатоквартирному будинку. За словами Дударця, поліція весь час вела переслідування та моніторила камери в місті, аби його впіймати.

Сьогодні (5 жовтня – 24 канал) ми дійшли по камерах до будинку, де мешкав підозрюваний злочинець. Коли прибули спецсили особа була біля будинку і намагалася втекти,

– сказав очільник силової структури.

Зрозумівши своє безвихідне становище, чернівчанин знову вирішив застосувати зброю. Він вистрілив у силовиків, після чого ті відкрили вогонь у відповідь. Чоловік отримав поранення і загинув у кареті швидкої допомоги. Медики намагались надати йому допомогу.

Як триває слідство у справі чернівчанина

Дударець наголосив, що він озвучив лише ті деталі справи для засобів масової інформації, які можна було. Наразі ще триває досудове розслідування та силові структури готують усю необхідну базу, аби доказати провину підозрюваного вже посмертно.

Однак керівник буковинської поліції заявив про певні факти, які відомі зі справи стрільця. Зокрема, було встановлено, що у деяких дітей на телефонах є світлини цього чоловіка, де той в оголеному вигляді та демонструє статеві органи.

У прокуратурі заявили, що у них немає жодних поки що даних про потерпілих дітей. Наразі ще ніхто не звертався зі звинуваченнями в сторону цього чоловіка в педофілії.

Зверніть увагу! Підозрюваний влаштував стрілянину під час затримання 3 жовтня поблизу 27 школи. Він вбив 22-річну поліцейську, на ім'я Таїсія Татарин, та поранив її напарника.