Начальник Національної поліції у Чернівецькій області Руслан Дударець прокоментував те, чи був чернівецький стрілець педофілом. За його словами, у силових органів є всі підстави так вважати.

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Фотки голого чоловіка у дитячих телефонах

Як повідомляє Дударець, підозра чернівчанина у педофілії підтверджується самим показами дітей. У телефонах деяких неповнолітніх силовики знайшли голі фотографії чоловіка.

У нас є повна доказова база. У деяких дітей на телефонах навіть є цей пан у непристойному вигляді з демонстрацією статевих органів,

– сказав очільник поліції області.

Також, на думку Дударця, розбещенням неповнолітніх підозрюваний займався не один раз. Однак силові структури поки перевіряють усю інформацію.

Як часто підозрюваний у педофілії навідувався у школу

За інформацією місцевих ЗМІ, стрілець, що вбив 3 жовтня поліцейську Таїсію Татарин, неодноразову бував у 27 школі міста. На території освітнього закладу його помітили ще у 2020 році, однак поки це офіційно не підтверджено.

Чернівчанка Людмила Урсуляк публікувала відео з чоловіком, що, ймовірно, влаштував стрілянину, ще наприкінці серпня. Жінка повідомляла, що він розбещував неповнолітніх на території розгромленого басейну школи №27. Також школярі зняли на телефон відео, на якому видно, як чоловік показує статеві органи в одному з вікон.

Небайдужа жителька викликала тоді поліцію, однак силовики приїхали, коли вже збоченця не було.