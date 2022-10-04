На території Чернівецької школи №27 збоченця побачили ще у 2020 році. Місцеві ЗМІ припускають, що, можливо, це був саме той чоловік, який і застрелив поліцейську.

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Педофіла побачили у вікні розгромленого басейну

Чернівчанка Людмила Урсуляк у соцмережах оприлюднила відео зі збоченцем ще наприкінці серпня 2020 року. Жінка зазначила, що він розбещував неповнолітніх на території розгромленого басейну школи №27. Дії чоловіка діти зафільмували на телефон. На кадрах видно, як невідомий показує статеві органи в одному з вікон.

Виявилось, що цей збоченець вже не перший день там показує свої причандали дітям! Це просто жах! Я викликала поліцію,

– написала обурена чернівчанка.

Однак, коли правоохоронці прибули на місце, чоловіка вже там не було.

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