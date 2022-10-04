На території Чернівецької школи №27 збоченця побачили ще у 2020 році. Місцеві ЗМІ припускають, що, можливо, це був саме той чоловік, який і застрелив поліцейську.
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Педофіла побачили у вікні розгромленого басейну
Чернівчанка Людмила Урсуляк у соцмережах оприлюднила відео зі збоченцем ще наприкінці серпня 2020 року. Жінка зазначила, що він розбещував неповнолітніх на території розгромленого басейну школи №27. Дії чоловіка діти зафільмували на телефон. На кадрах видно, як невідомий показує статеві органи в одному з вікон.
Виявилось, що цей збоченець вже не перший день там показує свої причандали дітям! Це просто жах! Я викликала поліцію,
– написала обурена чернівчанка.
Однак, коли правоохоронці прибули на місце, чоловіка вже там не було.
Педофіл на територїі школи у 2020 році: дивіться відео
Що відомо про трагедію у Чернівцях
- Ввечері 3 жовтня поліцейським повідомили, що невідомий показував свої статеві органи неповнолітнім біля школи №27 у Чернівцях. Екіпаж виїхав на місце. Підозрюваного розшукали, однак незабаром він почав перестрілку. Чоловік вбив поліцейську Таїсію Татарин. Молодшій лейтенантці було лише двадцять два роки.
- Її напарника Олександра Гуцула доставили до лікарні.
- У Чернівцях розпочали спецоперацію з розшуку стрільця. Поліцейські активно патрулюють місто.
- Жителі Чернівців масово вшановують пам'ять загиблої Таїсії Татарин.