Правоохоронці активно патрулюють місто. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

До теми У мережі поширили "фоторобот" стрільця з Чернівців: поліція спростувала

У Чернівцях шукають стрільця

У місті триває спецоперація з розшуку стрільця-педофіла. Біля навчальних закладів правоохоронці здійснюють посилене патрулювання.

У поліції заявили, що проводять роботу з батьками і педагогами. Наразі правоохоронці утримуються від коментарів, а результати пошуків зловмисника невідомі.

Стрілянина біля школи у Чернівцях: все, що відомо