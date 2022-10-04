Правоохоронці активно патрулюють місто. Про це повідомили у пресслужбі поліції.
До теми У мережі поширили "фоторобот" стрільця з Чернівців: поліція спростувала
У Чернівцях шукають стрільця
У місті триває спецоперація з розшуку стрільця-педофіла. Біля навчальних закладів правоохоронці здійснюють посилене патрулювання.
У поліції заявили, що проводять роботу з батьками і педагогами. Наразі правоохоронці утримуються від коментарів, а результати пошуків зловмисника невідомі.
Стрілянина біля школи у Чернівцях: все, що відомо
- 3 жовтня у Чернівцях під час затримання підозрюваного у розбещенні неповнолітніх загинула 22-річна поліцейська.
- У поліції Буковини у коментарях журналістам зазначили, що не вся інформація є правдивою. Зокрема, серед загиблих чи постраждалих немає дітей.
- Загиблу поліцейську застрелили впритул в голову з автомата Калашнікова.
- ЗМІ повідомляли, що злочинець ховався у багатоповерхівці неподалік школи. Але де він перебуває зараз – поки невідомо.
- У чернівецьких телеграм-каналах публікують "фоторобот" стрільця-педофіла. Втім, поліція це спростувала.
- 4 жовтня вшановують пам'ять загиблої полійцейської Таїсії Татарин.