Правоохранители активно патрулируют город. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

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В Черновцах ищут стрелка

В городе продолжается спецоперация по розыску стрелка-педофила. У учебных заведений правоохранители осуществляют усиленное патрулирование.

В полиции заявили, что ведут работу с родителями и педагогами. Правоохранители воздерживаются от комментариев, а результаты поисков злоумышленника неизвестны.

Стрельба возле школы в Черновцах: все, что известно