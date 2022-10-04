Правоохранители активно патрулируют город. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
По теме В сети распространили "фоторобот" стрелка из Черновцов: полиция опровергла
В Черновцах ищут стрелка
В городе продолжается спецоперация по розыску стрелка-педофила. У учебных заведений правоохранители осуществляют усиленное патрулирование.
В полиции заявили, что ведут работу с родителями и педагогами. Правоохранители воздерживаются от комментариев, а результаты поисков злоумышленника неизвестны.
Стрельба возле школы в Черновцах: все, что известно
- 3 октября в Черновцах во время задержания подозреваемого в растлении несовершеннолетних погибла 22-летняя полицейская.
- В полиции Буковины в комментариях журналистам отметили, что не вся информация правдива. В частности, среди погибших или пострадавших нет детей.
- Погибшую полицейскую застрелили в упор в голову из автомата Калашникова.
- СМИ сообщали, что преступник скрывался в многоэтажке недалеко от школы. Но где он находится сейчас – пока неизвестно.
- В черновицких телеграм-каналах публикуют "фоторобот" стрелка-педофила. Впрочем, полиция это опровергла.
- 4 октября чтят память погибшей полицейской Таисии Татарин.