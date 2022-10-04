К сожалению, люди умирают не только от рук оккупантов, но и из-за местных преступников. Об этом сообщили в Черновицком городском совете.

Важно Полицейскую в Черновцах убили выстрелом в упор в голову, – СМИ

Как чтят память полицейской

В Черновцах погибла молодая полицейская девушка. Таисия просто выполняла свою работу – защищала нас. За это мы глубоко благодарны! Разделяем грусть и приносим соболезнования родным, друзьям и коллегам. Это самое малое, что мы можем сделать,

– отметили в горсовете.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что почтить память полицейской пришло много людей, среди которых друзья и коллеги погибшей.

В Черновцах чтят память полицейской / фото Черновицкий городской совет

Что известно об убитой Таисии Татарин

Таисия пришла в ряды патрульной полиции в августе 2020 года, чтобы служить и защищать.

"Утром она одела форму, получила оружие и пошла защищать спокойствие родного города. К сожалению, эта смена стала последней сменой в ее жизни… В памяти всех, кто ее знал и работал вместе с ней, Таисия навсегда останется принципиальной и отзывчивой коллегой, которая верно и самоотверженно служила Родине и украинскому народу", – вспоминают близкие Таисии.

Напомним, СМИ сообщали, что злоумышленник выстрелил Таисии в упор в голову. В настоящее время идет операция по его задержанию. По состоянию на 4 октября официальных уведомлений о задержании стрелка не было.

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