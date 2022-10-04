На жаль, люди вмирають не тільки від рук окупантів, а й через місцевих злочинців. Про це повідомили у Чернівецькій міській раді.

Важливо Поліцейську в Чернівцях вбили пострілом впритул у голову, – ЗМІ

Як вшановують пам'ять поліцейської

У Чернівцях загинула молода дівчина, поліцейська. Таїсія просто виконувала свою роботу – захищала нас. За це ми глибоко вдячні! Розділяємо сум і приносимо співчуття рідним, друзям та колегам. Це найменше, що ми можемо зробити,

– зазначили у міськраді.

На опублікованих кадрах можна побачити, що вшанувати пам'ять поліцейської прийшло багато людей, серед яких друзі та колеги загиблої.

У Чернівцях вшановують пам'ять поліцейської / фото Чернівецька міська рада

Що відомо про вбиту Таїсію Татарин

Таїсія прийшла у лави патрульної поліції в серпні 2020 року, щоб служити та захищати.

"Вранці вона одягла форму, отримала зброю та пішла захищати спокій рідного міста. На жаль, ця зміна стала останньою зміною в її житті… У пам’яті всіх, хто її знав і працював разом з нею, Таїсія назавжди залишиться принциповою та чуйною колегою, яка вірно та самовіддано служила Батьківщині та українському народу", – згадують близькі Таїсії.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що зловмисник вистрілив Таїсії впритул у голову. Наразі триває операція із його затримання. Станом на 4 жовтня офіційних повідомлень про затримання стрільця не було.

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