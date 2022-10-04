У чернівецьких телеграм-каналах публікують "фоторобот" стрільця-педофіла. Зловмисник 3 жовтня застрелив поліцейську та поранив її напарника.

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У мережі поширили "фоторобот" стрільця з Чернівців

У поліції склали фотопортрет чернівецького стрільця. Хто впізнав чи можливо бачив – телефонуйте на 102. Поділіться з рідними і будьте максимально обережні,

– стверджують у мережі під фото.

Втім, пресслужба патрульної поліції спростувала дану інформацію.

"Увага! Ця інформація не відповідає дійсності!" – інформують поліцейські.



Цей фоторобот не відповідає дійсності / фото "Чернівецький промінь"

Що відомо про стрілянину біля школи у Чернівцях