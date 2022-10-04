У чернівецьких телеграм-каналах публікують "фоторобот" стрільця-педофіла. Зловмисник 3 жовтня застрелив поліцейську та поранив її напарника.
До теми Загибель поліцейської й операція для затримання: що відомо про стрілянину біля школи у Чернівцях
У мережі поширили "фоторобот" стрільця з Чернівців
У поліції склали фотопортрет чернівецького стрільця. Хто впізнав чи можливо бачив – телефонуйте на 102. Поділіться з рідними і будьте максимально обережні,
– стверджують у мережі під фото.
Втім, пресслужба патрульної поліції спростувала дану інформацію.
"Увага! Ця інформація не відповідає дійсності!" – інформують поліцейські.
Цей фоторобот не відповідає дійсності / фото "Чернівецький промінь"
Що відомо про стрілянину біля школи у Чернівцях
- 3 жовтня у Чернівцях під час затримання підозрюваного у розбещенні неповнолітніх загинула 22-річна поліцейська.
- Попередньо, полійцейську вбили пострілом впритул у голову з автомата Калашнікова.
- У поліції Буковини повідомляли, що інформація про загибель дітей внаслідок стрілянини – неправдива.
- Наразі триває спеціальна поліцейська операція із затримання стрільця.
- Станом на 4 жовтня офіційних повідомлень про затримання зловмисника поки не було.
- Цього дня у Чернівцях вшановують пам'ять загиблої поліцейської Таїсії Татарин. Вшанувати пам'ять дівчини прийшло багато людей, серед яких її друзі та колеги.