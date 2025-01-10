Також цього дня буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 11 січня

За прогнозом синоптиків, у суботу невеликий сніг йтиме у західних областях.

Там температура повітря протягом доби коливатиметься від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла, в Карпатах – 3 – 8 нижче нуля.

У північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях вночі також прогнозують опади – помірний мокрий сніг та дощ, але вдень буде без істотних опадів.

У цій частині України температура вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, а вдень – 0 – 5 вище нуля.

На решті території країни вночі опадів не прогнозують, а вдень можливі невеликі – переважно у вигляді дощу.

Там температура буде плюсова: вночі буде 1 – 6 градусів, а вдень – 5 – 10.

На дорогах країни, крім півдня та південного сходу, місцями ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду,

також додали синоптики.

Погода 11 січня / Фото Укргідрометцентру

Якою буде погода у Києві та області

Синоптики у Києві прогнозують хмарну погоду з проясненнями.

Вночі йтиме мокрий сніг та дощ, а вдень буде без опадів. На дорогах місцями можлива ожеледиця.

Вітер буде південно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Термометри в області вночі показуватимуть від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, а вдень – 0 – 5 вище нуля. А у Києві – вночі 0 – 2 градусів морозу, вдень 0 – 2 градуси тепла.

Яка буде температура в обласних центрах