Также в этот день будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 11 января

По прогнозу синоптиков, в субботу небольшой снег будет идти в западных областях.

Там температура воздуха в течение суток будет колебаться от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, в Карпатах – 3 – 8 ниже нуля.

В северных, центральных, Одесской и Николаевской областях ночью также прогнозируют осадки – умеренный мокрый снег и дождь, но днем будет без существенных осадков.

В этой части Украины температура ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а днем – 0 – 5 выше нуля.

На остальной территории страны ночью осадков не прогнозируют, а днем возможны небольшие – преимущественно в виде дождя.

Там температура будет плюсовая: ночью будет 1 – 6 градусов, а днем – 5 – 10.

На дорогах страны, кроме юга и юго-востока, местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 7 – 12 метров в секунду,

также добавили синоптики.

Погода 11 января / Фото Укргидрометцентра

Какой будет погода в Киеве и области

Синоптики в Киеве прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

Ночью будет идти мокрый снег и дождь, а днем будет без осадков. На дорогах местами возможна гололедица.

Ветер будет юго-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Термометры в области ночью будут показывать от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, а днем – 0 – 5 выше нуля. А в Киеве – ночью 0 – 2 градусов мороза, днем 0 – 2 градуса тепла.

Какая будет температура в областных центрах