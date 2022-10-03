У мережі поширили інформацію, що стрілок взяв у заручники дітей. Однак станом на 20:01 правоохоронці це спростували. 24 канал зібрав усю інформацію, яка наразі відома про трагедію.

Зауважте У Чернівцях зловмисник застрелив поліцейську: його підозрюють у розбещенні неповнолітніх

Про стрілянину повідомили в Офісі Президента

Кирило Тимошенко увечері 3 жовтня повідомив, що у Чернівцях – надзвичайна ситуація. Він розповів, що правоохоронці затримували людину, яку звинуватили у розбещені неповнолітніх.

Тимошенко заявив, що поліцейська загинула, а її колега отримав поранення. Зловмисник переховувався у багатоквартирному будинку.

Згодом стало відомо, що екіпаж патрульної поліції прибув після повідомлення про вчинення невідомим чоловіком розпусних дій на території школи. Побачивши правоохоронців, підозрюваний відкрив вогонь.

Зауважте! ЗМІ повідомили, що поліцейську, ймовірно, вбили пострілом впритул у голову.

Триває спеціальна поліцейська операція

У поліції розповіли, що наразі триває спеціальна поліцейська операція для затримання стрілка. Всі профільні служби перебувають на місці трагедії.

Інформацію про загибель дітей спростували

У мережі поширювали низку фейків, пов'язаних з трагедією. Зокрема, про загибель дітей. Окрім того, заявляли, що підозрюваний начебто взяв малюків у заручники. Однак у поліції спростували цю інформацію.

За даними правоохоронців, всі учні навчального закладу перебувають у безпеці.

Що відомо про загиблу

Поліцейській Таїсії Татарин було лише 22 роки. До лав патрульної поліції вона долучилася у серпні 2020 року. Колеги загиблої розповіли, що дівчина була принциповою та чуйною. Вона вірно та самовіддано служила Батьківщині та українцям.

Сьогодні вранці вона одягла форму, отримала зброю та пішла захищати спокій рідного міста. На жаль, ця зміна стала останньою зміною в її житті,

– мовиться у повідомленні.

Правоохоронці наголосили, що зловмисник відповість за скоєне.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблої.