За словами Клименка, затриманому було 53 роки. Він – уродженець АР Крим, зареєстрований у Житомирській області. Принаймні, про це свідчать документи, знайдені у чоловіка.

Зауважте У якому стані перебуває поранений біля школи у Чернівцях поліцейський: подробиці

Поліція Чернівецької області затримала чоловіка, який 3 жовтня у Чернівцях стріляв у патрульних поліцейських. Затриманий помер. Йому було 53 роки. Уродженець АР Крим, зареєстрований був у Житомирській області,

– заявив Клименко.

Під час затримання чоловік відкрив вогонь. Правоохоронці застосували зброю у відповідь. Затриманого поранили. Йому надавали першу допомогу. Однак чоловік помер.

Наразі вже є повна доказова база, яка свідчить, що він розбещував дітей.

Зауважте! Під час брифінгу Нацполіції розповіли, що у Татарин не було шансу вижити. Жоден бронежилет не врятував би поліцейську. Патрульний, який вижив, отримав два поранення.

Упродовж цих днів поліція проводила оперативно-розшукові дії та вела безпосереднє переслідування злочинця.

Трагедія у Чернівцях

Трагедія у Чернівцях сталася 3 жовтня. Чоловік відкрив вогонь по поліцейських, які прибули на виклик. До поліції зателефонували через те, що невідомий вчиняв розпусні дії на території школи.

Загинула 22-річна поліцейська Таїсія Татарин. Її напарник отримав поранення.

Татарин працювала у поліції з 2020 року. Колеги згадують дівчину як чуйну та принципову патрульну.