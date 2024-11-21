Через що в Україні впроваджують відключення світла

На наявність та тривалість відключень впливатимуть результати атак росіян. Також експерт Геннадій Рябцев зауважує, що ситуація залежатиме і від погоди, повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН.

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Геннадій Рябцев Енергетичний експерт Про погодинні відключення можна буде говорити, якщо температура буде нижчою за мінус п'ять градусів. Тобто чим нижче мінус п'яти буде температура, тим вища ймовірність погодинних відключень.

Рябцев також виокремив такі фактори, що впливатимуть на відключення:

швидкість усунення руйнувань;

наявність опадів і важких погодних умов;

Наприклад, заметіль, хуртовина, обмерзання обладнання, дуже сильний вітер, налипання мокрого снігу – все це може призводити до виходу з ладу обладнання, а потім до аварійних відключень,

– уточнює експерт.