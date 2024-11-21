Як змінилась система нарахування стажу

У червні 2024 року набрали чинності зміни у законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", повідомляє 24 Канал з посиланням на ВРУ.

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Відповідно до цих змін, тепер, якщо особа не має достатньої кількості стажу, аби отримати пенсію в Україні, їй можуть зарахувати стаж набутий за кордоном. При цьому, неважливо чи були сплачені внески у ПФУ за цей період чи ні.

Зверніть увагу! Стаж набутий в Росії, згідно з законом, не враховуватиметься.

Однак, зарахування цього стажу має свої нюанси:

цей стаж враховується лише якщо особа не має мінімальної кількості стажу для призначення пенсії;

цей стаж не впливає на коефіцієнт, тобто він не може сприяти збільшенню пенсії;

Кабмін ще не визначив процедуру зарахування набутого за кордоном стажу.

Нагадаємо! З 1992 по 2023 рік Україна була однією з країн, що підписали "Угоду про гарантії прав громадян держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі пенсійного забезпечення". Відповідно, стаж, що набувався в державах, які є підписантами, у цей період зараховувався. З 2023 року ПФУ ці дані до уваги не бере.