Про які зміни пенсіонеру потрібно інформувати ПФУ

Пенсіонер має сповіщати Пенсійний фонд про працевлаштування чи звільнення з роботи, а також про початок або закінчення підприємницької діяльності, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також Чи вигідно працювати на заслуженому відпочинку: ПФУ назвав різницю у виплатах пенсіонерів

Також пенсіонер має інформувати Пенсійний фонд про:

зміну адреси;

отримання нового прізвища;

зміну ідентифікаційного коду;

зміну документів (наприклад, отримання нового паспорта).

Інформація щодо прізвища та ідентифікаційного коду необхідна для коректного заповнення документів. Інформація щодо адреси проживання важлива, оскільки електронна пенсійна справа має зберігатися за місцем проживання пенсіонера. А від інформації щодо працевлаштування та звільнення з роботи залежить розмір пенсійної виплати,

– повідомляє Пенсійний фонд.

У випадку настання таких змін, пенсіонер має 10 днів, аби повідомити ПФУ про це.

Зверніть увагу! Сповістити ПФУ про зміни можна як онлайн (через електронний портал), так і офлайн (у відділенні Пенсійного фонду).