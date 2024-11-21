О каких изменениях пенсионеру нужно информировать ПФУ
Пенсионер должен извещать Пенсионный фонд о трудоустройстве или увольнении с работы, а также о начале или окончании предпринимательской деятельности, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Также пенсионер должен информировать Пенсионный фонд о:
- изменении адреса;
- получении новой фамилии;
- изменении идентификационного кода;
- изменении документов (например, получении нового паспорта).
Информация о фамилии и идентификационном коде необходима для корректного заполнения документов. Информация об адресе проживания важна, поскольку электронное пенсионное дело должно храниться по месту жительства пенсионера. А от информации о трудоустройстве и увольнении с работы зависит размер пенсионной выплаты,
– сообщает Пенсионный фонд.
В случае наступления таких изменений, пенсионер имеет 10 дней, чтобы сообщить ПФУ об этом.
Обратите внимание! Известить ПФУ об изменениях можно как онлайн (через электронный портал), так и оффлайн (в отделении Пенсионного фонда).