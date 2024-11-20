Выгодно ли работать на пенсии
Разница в пенсиях между работающими и неработающими пенсионерами Средняя пенсия в Украине составляет 5 385,25 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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А вот работающие пенсионеры получают в среднем 5 661,05 гривны.
С начала года пенсии выросли следующим образом:
- у работающих пенсионеров выросли на 10,5%, что добавило им 596,92 гривны.
- у неработающих пенсионеров рост составил 8,7%, или 466,61 гривны.
Какие пенсии получают украинцы
Среди пенсионеров, которые получают выплаты, 72,84% имеют пенсии по возрасту. Другие категории пенсий распределяются следующим образом:
- пенсии по инвалидности – 15,08%;
- пенсии по случаю потери кормильца – 6,35%;
- пенсии за выслугу лет – 5,15%;
- социальные пенсии – 0,54%;
- пожизненное содержание судей – 0,04%.
Обратите внимание! Пенсионный фонд отмечает, что пенсии работающих пенсионеров растут быстрее благодаря дополнительному стажу и взносам. Таким образом, продолжение трудовой деятельности во время пенсии положительно влияет на размер выплат.