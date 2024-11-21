Как изменилась система начисления стажа

В июне 2024 года вступили в силу изменения в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", сообщает 24 Канал со ссылкой на ВРУ.

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Согласно этим изменениям, теперь, если лицо не имеет достаточного количества стажа, чтобы получить пенсию в Украине, ему могут засчитать стаж приобретенный за рубежом. При этом, неважно были ли уплачены взносы в ПФУ за этот период или нет.

Обратите внимание! Стаж приобретенный в России, по закону, не будет учитываться.

Однако зачисление этого стажа имеет свои нюансы:

этот стаж учитывается только если лицо не имеет минимального количества стажа для назначения пенсии;

этот стаж не влияет на коэффициент, то есть он не может способствовать увеличению пенсии;

Кабмин еще не определил процедуру зачисления приобретенного за рубежом стажа.

Напомним! С 1992 по 2023 год Украина была одной из стран, подписавших "Соглашение о гарантиях прав граждан государств-участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения". Соответственно, стаж, что приобретался в государствах, которые являются подписантами, в этот период засчитывался. С 2023 года ПФУ эти данные во внимание не принимает.