У Києві техніка вже почала обробляти дороги, щоб не було ожеледиці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі.

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Київ засипає снігом

Вдосвіта 21 листопада Київ почало засипати снігом. Раніше синоптики попереджали, що столицю вдень накриють мокрий сніг та дощі. Місцями можливе налипання мокрого снігу, а на дорогах – ожеледиця.

Прогнози синоптиків справдилися і зранку Київ огорнула справжня зимова казка.



Київщину засипає снігом / Фото Владислав Кравцов, 24 Канал

У мережі публікують також багато відео, як Київ та область засипає снігом.

Перший сніг у Києві – більше у галереї

Водночас, варто наголосити, що пішоходам та водіям треба бути обачними через погіршення погодних умов. Так, водім варто дотримуватися безпечної дистанції, а якщо хтось не встиг "перевзутися" – краще залишити автівку вдома. Пішоходам також потрібно бути обережними та носити флікери в темний час доби.

Сніг у Києві: дивіться відео

У КМДА повідомили, що на дорогах уже працює спецтехніка. 124 машини вже обробляють та розчищають дорожнє покриття на Київщині.

На дороги обласного значення з 4 години ранку виведена вся необхідна обслуговуюча техніка для боротьби з негодою. Загалом на маршрутах станом на 9 ранку задіяно: 63 одиниці техніки та майже 90 членів екіпажів. На обробку доріг обласного значення з ночі використано вже 516 тон піщано-сольової суміші,

– повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Спецтехніка працює у Києві – більше у галереї

Київ засипає снігом: дивіться відео

Синоптики прогнозують мокрий сніг також у Житомирській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях. У західних, більшості північних та Вінницькій областях на дорогах ожеледиця.

Крім того, на всій території України оголошено штормове попередження через погіршення погодних умов. Окрім рясних опадів також можуть бути сильні пориви вітру. Синоптики наголосили, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств, порушення руху транспорту.