Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Снігопади в Україні

В Укргідрометцентрі попереджали, що протягом 20 листопада у західних областях, 21 – 23 листопада вже на більшій частині території України, 24 листопада у східних областях будуть значні опади у вигляді дощу та снігу, пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.

У Карпатах сильні снігопади, пориви 25 – 30 метрів на секунду, хуртовини.

Згодом синоптики уточнили, що у четвер, 21 листопада, в Україні, крім Заходу та більшості північних областей, пориви вітру 17 – 22 метри на секунду.

У Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях вночі значний дощ та мокрий сніг. У Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Запорізькій – вдень значний дощ. У західних, більшості північних та Вінницькій областях на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий),

– зазначили в Укргідрометцентрі.

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Метеорологічне попередження на 20 листопада / Скриншот з Укргідрометцентру

Додамо, раніше синоптики зазначали, що в Україні, окрім Півдня, утвориться сніговий покрив висотою 3 – 5 сантиметрів, втім, у Карпатах 20 – 50 сантиметрів. На дорогах ожеледиця, місцями ожеледь і налипання мокрого снігу.

"Погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств, порушення руху транспорту", – наголосили в Укргідрометцентрі.

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Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, у неділю дощі та сніг очікуються тільки на крайньому Заході, а вже 25 листопада по всій Україні без опадів.

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