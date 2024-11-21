Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Узнайте также Где выпадет до 50 сантиметров снега в ближайшие дни

Снегопады в Украине

В Укргидрометцентре предупреждали, что в течение 20 ноября в западных областях, 21 – 23 ноября уже на большей части территории Украины, 24 ноября в восточных областях будут значительные осадки в виде дождя и снега, порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

В Карпатах сильные снегопады, порывы 25 – 30 метров в секунду, метели.

Впоследствии синоптики уточнили, что в четверг, 21 ноября, в Украине, кроме Запада и большинства северных областей порывы ветра 17 – 22 метра в секунду.

В Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях ночью значительный дождь и мокрый снег. В Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Запорожской – днем значительный дождь. В западных, большинстве северных и Винницкой областях на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый),

– отметили в Укргидрометцентре.

Смотрите также В Карпатах зафиксировали снежный шторм: апокалиптическое видео

Метеорологическое предупреждение на 20 ноября / Скриншот с Укргидрометцентра

Добавим, ранее синоптики отмечали, что Украине, кроме Юга, образуется снежный покров высотой 3 – 5 сантиметров, впрочем, в Карпатах 20 – 50 сантиметров. На дорогах гололедица, местами гололед и налипание мокрого снега.

"Погодные условия приведут к осложнению работы энергетических и коммунальных предприятий, нарушение движения транспорта", – отметили в Укргидрометцентре.

Интересно Какой будет зима в Украине: теплая или с морозами до -30 градусов

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, в воскресенье дожди и снег ожидаются только на крайнем Западе, а уже 25 ноября по всей Украине без осадков.

Читайте также Похолодание в Украине: когда начнется метеорологическая зима

Прогноз погоды на 25 ноября / Скриншот с Укргидрометцентра