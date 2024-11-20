Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Сніг в Україні

Синоптики попереджали, що 20 – 24 листопада в Україні очікуються складні погодні умоаи через переміщення через активних атмосферних фронтів.

Так, впродовж 20 листопада у західних областях, 21 – 23 листопада на більшій частині території нашої держави, 24 листопада на Сході значні опади у вигляді дощу та снігу, пориви вітру 15 – 12 метрів на секунду. У Карпатах сильні снігопади, пориви вітру 25 – 30 метрів на секунду, хуртовини).

В Україні, крім південної частини, утворення снігового покриву висотою 3 – 15 сантиметрів (у Карпатах 20 – 50 сантиметрів),

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Окрім того, на на дорогах ожеледиця, подекуди ожеледь та налипання мокрого снігу.

Такі погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних і комунальних підприємств, порушення руху транспорту.

Зверніть увагу! В Укргідрометцентрі зазначили, що інформація про негоду буде уточнюватися окремими попередженнями на кожну добу.