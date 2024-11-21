В Киеве техника уже начала обрабатывать дороги, чтобы не было гололеда. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети.

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Киев засыпает снегом

На рассвете 21 ноября Киев начало засыпать снегом. Ранее синоптики предупреждали, что столицу днем накроют мокрый снег и дожди. Местами возможно налипание мокрого снега, а на дорогах – гололедица.

Прогнозы синоптиков оправдались и утром Киев окутала настоящая зимняя сказка.



Киевскую область засыпает снегом / Фото Владислав Кравцов, 24 Канал

В сети публикуют также много видео, как Киев и область засыпает снегом.

Первый снег в Киеве – больше в галерее

В то же время, стоит отметить, что пешеходам и водителям надо быть осмотрительными из-за ухудшения погодных условий. Так, водителям следует соблюдать безопасную дистанцию, а если кто-то не успел "переобуться" – лучше оставить машину дома. Пешеходам также нужно быть осторожными и носить фликеры в темное время суток.

Снег в Киеве: смотрите видео

В КГГА сообщили, что на дорогах уже работает спецтехника. 124 машины уже обрабатывают и расчищают дорожное покрытие на Киевщине.

На дороги областного значения с 4 часов утра выведена вся необходимая обслуживающая техника для борьбы с непогодой. Всего на маршрутах по состоянию на 9 утра задействовано: 63 единицы техники и почти 90 членов экипажей. На обработку дорог областного значения с ночи использовано уже 516 тонн песчано-солевой смеси,

– сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко.

Спецтехника работает в Киеве – больше в галерее

Киев засыпает снегом: смотрите видео

Синоптики прогнозируют мокрый снег также в Житомирской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях. В западных, большинстве северных и Винницкой областях на дорогах гололедица.

Кроме того, на всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. Кроме обильных осадков также могут быть сильные порывы ветра. Синоптики отметили, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических и коммунальных предприятий, нарушение движения транспорта.