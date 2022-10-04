Відповідну інформацію 4 жовтня розповів головний лікар Чернівецької лікарні швидкої допомоги Олександр Грушко. Мовиться про пораненого поліцейського Олександра Гуцула.

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Лікарі розповіли про стан пораненого поліцейського

Там серйозне пошкодження, тому… Зараз стабільний,

– розповів Олександр Грушко.

Детальніше про стан пораненого поліцейського розповіли його рідні. Вони пояснили, що Олександр Гуцул перебуває у реанімації.

"Стан стабільний, але пошкоджена ключиця (права та ліва), а також живіт. Зламаних два ребра. Це чудо, що він вижив", – написали рідні.

Також вони повідомили, що чоловіку дуже важко через те, що загинула його напарниця Таїсія Татарин. Рідні Олександра Гуцула виразили співчуття рідним та друзям дівчини.



Рідні розповіли про стан пораненого правоохоронця / Скриншот видання "Чернівецький промінь"

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