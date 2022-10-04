Соответствующую информацию 4 октября рассказал главврач Черновицкой больницы скорой помощи Александр Грушко. Речь идет о раненом полицейском Александре Гуцуле.

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Врачи рассказали о состоянии раненого полицейского

Там серьезное повреждение, поэтому… Сейчас стабилен,
– рассказал Александр Грушко.

Детальнее о состоянии раненого полицейского рассказали его родные. Они объяснили, что Александр Гуцул находится в реанимации.

"Состояние стабильное, но поврежденная ключица (правая и левая), а также живот. Сломаны два ребра. Это чудо, что он выжил", – написали родные.

Также они сообщили, что мужчине очень тяжело из-за того, что погибла его напарница Таисия Татарин. Родные Александра Гуцула выразили соболезнования родным и друзьям девушки.


Родные рассказали о состоянии раненого правоохранителя / Скриншот издания "Черновицкий луч"

Трагическая стрельба в Черновцах: основное

  • 3 октября в Черновцах по улице Воробкевича произошла трагедия. Правоохранители Таисия Татарин и ее напарник Александр Гуцул прибыли по вызову. Их вызвала женщина из-за того, что неизвестный мужчина в школе показывал половые органы детям.
  • Когда патрульные прибыли на место происшествия, то неизвестный открыл по полицейским стрельбу.
  • К сожалению, полицейская Таисия Татарин погибла на месте. Известно, что злоумышленник выстрелил ей в упор в голову. Ее напарника неизвестный ранил и скрылся.
  • Погибшей девушке было всего 22 года. Она пошла в полицию в 2020 году. Коллеги вспоминают ее как чуткую и принципиальную патрульную.