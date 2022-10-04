Соответствующую информацию 4 октября рассказал главврач Черновицкой больницы скорой помощи Александр Грушко. Речь идет о раненом полицейском Александре Гуцуле.
Читайте также Злоумышленника до сих пор не зашли: что известно о стрельбе возле школы в Черновцах
Врачи рассказали о состоянии раненого полицейского
Там серьезное повреждение, поэтому… Сейчас стабилен,
– рассказал Александр Грушко.
Детальнее о состоянии раненого полицейского рассказали его родные. Они объяснили, что Александр Гуцул находится в реанимации.
"Состояние стабильное, но поврежденная ключица (правая и левая), а также живот. Сломаны два ребра. Это чудо, что он выжил", – написали родные.
Также они сообщили, что мужчине очень тяжело из-за того, что погибла его напарница Таисия Татарин. Родные Александра Гуцула выразили соболезнования родным и друзьям девушки.
Родные рассказали о состоянии раненого правоохранителя / Скриншот издания "Черновицкий луч"
Трагическая стрельба в Черновцах: основное
- 3 октября в Черновцах по улице Воробкевича произошла трагедия. Правоохранители Таисия Татарин и ее напарник Александр Гуцул прибыли по вызову. Их вызвала женщина из-за того, что неизвестный мужчина в школе показывал половые органы детям.
- Когда патрульные прибыли на место происшествия, то неизвестный открыл по полицейским стрельбу.
- К сожалению, полицейская Таисия Татарин погибла на месте. Известно, что злоумышленник выстрелил ей в упор в голову. Ее напарника неизвестный ранил и скрылся.
- Погибшей девушке было всего 22 года. Она пошла в полицию в 2020 году. Коллеги вспоминают ее как чуткую и принципиальную патрульную.