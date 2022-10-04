Соответствующую информацию 4 октября рассказал главврач Черновицкой больницы скорой помощи Александр Грушко. Речь идет о раненом полицейском Александре Гуцуле.

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Врачи рассказали о состоянии раненого полицейского

Там серьезное повреждение, поэтому… Сейчас стабилен,

– рассказал Александр Грушко.

Детальнее о состоянии раненого полицейского рассказали его родные. Они объяснили, что Александр Гуцул находится в реанимации.

"Состояние стабильное, но поврежденная ключица (правая и левая), а также живот. Сломаны два ребра. Это чудо, что он выжил", – написали родные.

Также они сообщили, что мужчине очень тяжело из-за того, что погибла его напарница Таисия Татарин. Родные Александра Гуцула выразили соболезнования родным и друзьям девушки.



Родные рассказали о состоянии раненого правоохранителя / Скриншот издания "Черновицкий луч"

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