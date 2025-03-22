Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Що відомо про пориви вітру у Києві 23 березня

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по місту Києву та Київській області вдень 23 березня. Через пориви вітру було навіть оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Довідково! I рівень небезпечності, жовтий, оголошують по областях тоді, коли погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.

У Київській міській державній адміністрації, своєю чергою, дали поради, як діяти містянам під час сильного вітру:

щільно зачиняти вікна;

прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

у разі потреби сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними машини.

До слова, за прогнозом синоптиків, у Києві 23 березня буде хмарно з проясненнями, без опадів. Температура вночі становитиме +1 – +3 градусів, а вдень – +11 – +13 градусів.