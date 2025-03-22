Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Что известно о порывах ветра в Киеве 23 марта

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях опасных метеорологических явлениях по городу Киеву и Киевской области днем 23 марта. Из-за порывов ветра был даже объявлен І уровень опасности, желтый.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,

– отметили в Укргидрометцентре.

Справочно! I уровень опасности, желтый, объявляют по областям тогда, когда погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.

У Киевской городской государственной администрации, в свою очередь, дали советы, как действовать горожанам во время сильного ветра:

плотно закрывать окна;

убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

в случае необходимости укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними машины.

К слову, по прогнозу синоптиков, в Киеве 23 марта будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью составит +1 – +3 градусов, а днем – +11 – +13 градусов.