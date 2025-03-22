Кроме этого, возможны сильные порывы ветра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в Украине
Ночью на Закарпатье и Прикарпатье, а днем и в западных, Житомирской и Винницкой областях возможны дожди. На остальной территории Украины воскресенье пройдет без осадков.
В течение дня будет юго-восточный ветер со скоростью 7 – 12 метров в секунду. В то же время днем в Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Винницкой и Киевской областях возможны порывы ветра со скоростью до 15 – 20 метров в секунду. Там объявили первый (желтый) уровень опасности.
Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 градуса мороза до +4 градусов тепла, на Закарпатье и Прикарпатье – от +1 до +6 градусов тепла. Тогда как днем столбики термометра будут показывать от +9 до +14 градусов тепла, в Карпатах – от +5 до +10 градусов тепла.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +11...+13;
- Ужгород +12...+14;
- Львов +10...+12;
- Ивано-Франковск +10...+12;
- Тернополь +10...+12;
- Черновцы +11...+13;
- Хмельницкий +9...+11;
- Луцк +8...+10;
- Ровно +8...+10;
- Житомир +11...+13;
- Винница +10...+12;
- Одесса +10...+12;
- Николаев +11...+13;
- Херсон +12...+14;
- Симферополь +11...+13;
- Кропивницкий +12...+14;
- Черкассы +12...+14;
- Чернигов +11...+13;
- Сумы +11...+13;
- Полтава +12...+14;
- Днепр +11...+13;
- Запорожье +11...+13;
- Донецк +11...+13;
- Луганск +11...+13;
- Харьков +11...+13.
Прогноз погоды в Украине на 23 марта / Скриншот карты Укргидрометцентра
Добавим, что в ближайшие дни синоптики прогнозируют дожди в некоторых регионах Украины. Кое-где также ожидается мокрый снег.