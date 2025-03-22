Окрім цього, можливі сильні пориви вітру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода в Україні
Уночі на Закарпатті та Прикарпатті, а вдень і в західних, Житомирській та Вінницькій областях можливі дощі. На решті території України неділя мине без опадів.
Впродовж дня буде південно-східний вітер зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Водночас вдень у Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській, Вінницькій та Київській областях можливі пориви вітру зі швидкістю до 15 – 20 метрів за секунду. Там оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.
Температура повітря вночі коливатиметься від -1 градусу морозу до +4 градусів тепла, на Закарпатті та Прикарпатті – від +1 до +6 градусів тепла. Тоді як вдень стовпчики термометра показуватимуть від +9 до +14 градусів тепла, в Карпатах – від +5 до +10 градусів тепла.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +11…+13;
- Ужгород +12…+14;
- Львів +10…+12;
- Івано-Франківськ +10…+12;
- Тернопіль +10…+12;
- Чернівці +11…+13;
- Хмельницький +9…+11;
- Луцьк +8…+10;
- Рівне +8…+10;
- Житомир +11…+13;
- Вінниця +10…+12;
- Одеса +10…+12;
- Миколаїв +11…+13;
- Херсон +12…+14;
- Сімферополь +11…+13;
- Кропивницький +12…+14;
- Черкаси +12…+14;
- Чернігів +11…+13;
- Суми +11…+13;
- Полтава +12…+14;
- Дніпро +11…+13;
- Запоріжжя +11…+13;
- Донецьк +11…+13;
- Луганськ +11…+13;
- Харків +11…+13.
Прогноз погоди в Україні на 23 березня / Скриншот карти Укргідрометцентру
Додамо, що найближчими днями синоптики прогнозують дощі у деяких регіонах України. Подекуди також очікується мокрий сніг.