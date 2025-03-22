Окрім цього, можливі сильні пориви вітру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні

Уночі на Закарпатті та Прикарпатті, а вдень і в західних, Житомирській та Вінницькій областях можливі дощі. На решті території України неділя мине без опадів.

Впродовж дня буде південно-східний вітер зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Водночас вдень у Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській, Вінницькій та Київській областях можливі пориви вітру зі швидкістю до 15 – 20 метрів за секунду. Там оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.

Температура повітря вночі коливатиметься від -1 градусу морозу до +4 градусів тепла, на Закарпатті та Прикарпатті – від +1 до +6 градусів тепла. Тоді як вдень стовпчики термометра показуватимуть від +9 до +14 градусів тепла, в Карпатах – від +5 до +10 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +11…+13;

Ужгород +12…+14;

Львів +10…+12;

Івано-Франківськ +10…+12;

Тернопіль +10…+12;

Чернівці +11…+13;

Хмельницький +9…+11;

Луцьк +8…+10;

Рівне +8…+10;

Житомир +11…+13;

Вінниця +10…+12;

Одеса +10…+12;

Миколаїв +11…+13;

Херсон +12…+14;

Сімферополь +11…+13;

Кропивницький +12…+14;

Черкаси +12…+14;

Чернігів +11…+13;

Суми +11…+13;

Полтава +12…+14;

Дніпро +11…+13;

Запоріжжя +11…+13;

Донецьк +11…+13;

Луганськ +11…+13;

Харків +11…+13.

Прогноз погоди в Україні на 23 березня / Скриншот карти Укргідрометцентру

Додамо, що найближчими днями синоптики прогнозують дощі у деяких регіонах України. Подекуди також очікується мокрий сніг.