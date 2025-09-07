На войне в Украине погибло более 90 американцев, но США никак им не помогают, - NYT
- Более 90 американцев погибли в войне на стороне Украины, но правительство США почти не оказывает им помощи, чтобы избежать прямого столкновения с Россией.
- Количество американцев в вооруженных силах Украины варьируется от более 1000 до нескольких тысяч, по данным музея истории Украины во Второй мировой войне.
В войне на стороне Украины участвуют добровольцы из разных стран, включая Соединенные Штаты. Музей истории Украины во Второй мировой войне подсчитал, что более 90 американцев погибли за нашу страну.
Сколько американцев воюет в Украине?
Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне представил выставку, посвященную иностранным бойцам, воевавшим за Украину.
По словам куратора Юрия Горпинича, в украинской армии служили "несколько тысяч" американцев.
Независимые оценки количества американцев, которые стали добровольцами с 2022 года, сильно варьировались, от более 1000 до нескольких тысяч,
По подсчетам музея, по меньшей мере 92 американца погибли в боях в Украине.
Несмотря на это, правительство США, решительно настроенное избежать любых намеков на прямое столкновение между российскими и американскими военными, почти не оказывает помощи добровольцам.
Этим занимаются неправительственные структуры, такие как организация R.T. Weatherman Foundation. Она помогает американцам, раненым во время защиты Украины, возвращает тела погибших солдат в Соединенные Штаты и отслеживает дела пропавших без вести.
К слову, в январе CNN писало, что в Украине за время полномасштабной войны пропали без вести более 20 американских добровольцев.
Добровольцы на войне в Украине: что известно?
На войне против России погиб доброволец Лука Чекка из Италии. С прошлого года он считался пропавшим без вести. Лишь недавно появилось известие о гибели защитника.
В конце лета на Киевщине попрощались с азербайджанцем Афганом Оруджевым, который погиб в боях на Сумщине. Мужчина воевал в составе 103-й отдельной бригады территориальной обороны имени митрополита Шептицкого.
Кроме того, летом в Сумской области погиб 33-летний Бен Лео Берджесс из Великобритании. Он служил в 78-м десантно-штурмовом полку оператором дронов.