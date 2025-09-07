В войне на стороне Украины участвуют добровольцы из разных стран, включая Соединенные Штаты. Музей истории Украины во Второй мировой войне подсчитал, что более 90 американцев погибли за нашу страну.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Сколько американцев воюет в Украине?

Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне представил выставку, посвященную иностранным бойцам, воевавшим за Украину.

По словам куратора Юрия Горпинича, в украинской армии служили "несколько тысяч" американцев.

Независимые оценки количества американцев, которые стали добровольцами с 2022 года, сильно варьировались, от более 1000 до нескольких тысяч,

– указывает издание.

По подсчетам музея, по меньшей мере 92 американца погибли в боях в Украине.

Несмотря на это, правительство США, решительно настроенное избежать любых намеков на прямое столкновение между российскими и американскими военными, почти не оказывает помощи добровольцам.

Этим занимаются неправительственные структуры, такие как организация R.T. Weatherman Foundation. Она помогает американцам, раненым во время защиты Украины, возвращает тела погибших солдат в Соединенные Штаты и отслеживает дела пропавших без вести.

К слову, в январе CNN писало, что в Украине за время полномасштабной войны пропали без вести более 20 американских добровольцев.

Добровольцы на войне в Украине: что известно?