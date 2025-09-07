У війні на боці України беруть участь добровольці з різних країн, включно з Сполученими Штатами. Музей історії України у Другій світовій війні підрахував, що понад 90 американців загинули за нашу країну.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Скільки американців воює в Україні?

Національний музей історії України у Другій світовій війні представив ​​виставку, присвячену іноземним бійцям, що воювали за Україну.

За словами куратора Юрія Горпинич, в українській армії служили "кілька тисяч" американців.

Незалежні оцінки кількості американців, які стали добровольцями з 2022 року, сильно варіювалися, від понад 1000 до кількох тисяч,

– вказує видання.

За підрахунками музею, щонайменше 92 американці загинули в боях в Україні.

Попри це, уряд США, що рішуче налаштований уникнути будь-яких натяків на пряме зіткнення між російськими та американськими військовими, майже не надає допомоги добровольцям.

Цим займаються неурядові структури, такі як організація R.T. Weatherman Foundation. Вона допомагає американцям, пораненим під час захисту України, повертає тіла загиблих солдатів до Сполучених Штатів та відстежує справи зниклих безвісти.

До слова, у січні CNN писало, що в Україні за час повномасштабної війни зникли безвісти понад 20 американських добровольців.

Добровольці на війні в Україні: що відомо?