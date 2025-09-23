Россия фактически безнаказанно запускает беспилотники в воздушное пространство стран НАТО. Альянс должен сделать 4 шага, которые заставят диктатора Путина остановиться.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант ВС США в отставке Дэвид Дептула. По его словам, пока НАТО проявило достаточно слабую реакцию. Альянс должен перейти к более решительным действиям. И они не такие сложные, как могут казаться.

Как НАТО должно ответить России?

По словам Дептулы, есть четыре шага, которые должен был бы сделать Альянс в ответ на российские атаки. Прежде всего нужно указать, что существует четкая красная линия. Если любой российский самолет, беспилотник или ракета залетят в воздушное пространство НАТО без разрешения, то они будут сбиты. И нужно придерживаться этой позиции.

Далее нужно несколько передислоцировать силы НАТО в сторону восточной границы. Речь идет о постоянном патрулировании истребителей над Польшей и странами Балтии. Украина же должна стать частью европейского воздушного щита.

Еще один шаг – усилить украинскую ПВО. Для НАТО значительно проще сбивать российские ракеты и беспилотники уже над Украиной.

Поэтому нужно еще больше F-16 для Украины. Также должны передать больше ракет класса "земля – воздух" и других с большей дальностью поражения. Нужно еще и снятие любых ограничений для Украины на использование оружия. Поддержка украинской ПВО – не благотворительность, а коллективная оборона,

– отметил Дептула.

Если же Россия продолжит осуществлять атаки по странам НАТО, то Альянс должен быть готовым ударить по пусковым установкам на территории России. Как только Запад повысит цену для Кремля, так сразу Путин остановит свою агрессию.

Агрессия России против стран Европы: кратко