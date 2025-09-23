Росія фактично безкарно запускає безпілотники у повітряний простір країн НАТО. Альянс має зробити 4 кроки, які змусять диктатора Путіна зупинитися.

Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант ПС США у відставці Девід Дептула. За його словами, наразі НАТО проявило досить кволу реакцію. Альянс має перейти до більш рішучих дій. І вони не такі складні, як можуть здаватися.

Як НАТО має відповісти Росії?

За словами Дептули, є чотири кроки, які мав би зробити Альянс у відповідь на російські атаки. Насамперед потрібно вказати, що існує чітка червона лінія. Якщо будь-який російський літак, безпілотник чи ракета залетять в повітряний простір НАТО без дозволу, то вони будуть збиті. І потрібно дотримуватися цієї позиції.

Далі потрібно дещо передислокувати сили НАТО в бік східного кордону. Йдеться про постійне патрулювання винищувачів над Польщею та країнами Балтії. Україна ж має стати частиною європейського повітряного щита.

Ще один крок – посилити українську ППО. Для НАТО значно простіше збивати російські ракети та безпілотники вже над Україною.

Тому потрібно ще більше F-16 для України. Також маємо передати більше ракет класу "земля – повітря" та інших з більшою дальністю ураження. Потрібно ще й зняття будь-які обмеження для України на використання зброї. Підтримка української ППО – не благодійність, а колективна оборона,

– зазначив Дептула.

Якщо ж Росія продовжить здійснювати атаки по країнах НАТО, то Альянс має бути готовим вдарити по пускових установках на території Росії. Як тільки Захід підвищить ціну для Кремля, так одразу Путін зупинить свою агресію.

