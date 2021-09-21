Ампутировали ногу и уже перевели из реанимации: СМИ о состоянии пермского стрелка Бекмансурова

Пермский стрелок Тимур Бекмансуров, который 20 сентября в университете застрелил 6 человек, находится в тяжелом состоянии. Врачи ампутировали ему ногу и перевели из реанимации в обычную палату.

Как пишут российские СМИ, парню пришлось ампутировать левую ногу до колена. Все из-за того, что во время задержания стрелка ранили в бедро.

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В каком состоянии Бекмансуров

Всего во время задержания правоохранителями парень получил:

ранение грудной клетки и ног,

поражение кишечника, мочеточника и печени.

После госпитализации его прооперировали и подключили к аппарату ИВЛ. Некоторое время он находился в реанимации, но уже 21 сентября стрелка перевели в обычную палату.

Какие прогнозы дают врачи

Как считают медики, в ближайшие часы состояние Бекмансурова не должно измениться. Единственный фактор, который ему угрожает, – возможный отказ почек из-за множественных тяжелых травм.

Все, что известно о стрельбе

20 сентября 19-летний Тимур Бекмансуров пришел во двор Пермского государственного университета и без предупреждения произвел примерно 30 выстрелов из гладкоствольного ружья.

В общей сложности жертвами Тимура Бекмансурова стали 6 человек, еще более 20 человек – получили ранения. Перед инцидентом он писал о своих намерениях в соцсетях. Стрелок подробно рассказал, как проходил осмотр у психиатра, покупал оружие и готовил нападение.

Бекмансуров добавил, что ни к каким экстремистским организациям не относится, а свои планы строил давно – деньги на оружие он собирал еще с 10 класса.

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