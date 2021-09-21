Ампутували ногу і вже перевели з реанімації: ЗМІ про стан пермського стрілка Бекмансурова

Пермський стрілок Тимур Бекмансуров, який 20 вересня в університеті застрелив 6 людей, перебуває у важкому стані. Лікарі ампутували йому ногу та перевели з реанімації у звичайну палату.

Як пишуть російські ЗМІ, хлопцю довелося ампутували ліву ногу до коліна. Все через те, що під час затримання стрілка поранили у стегно.

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В якому стані Бекмансуров

Загалом під час затримання правоохоронцями хлопець отримав:

поранення грудної клітини та ніг,

ураження кишківника, сечоводу та печінки.

Після госпіталізації його прооперували та підключили до апарату ШВЛ. Певний час він перебував в реанімації, але вже 21 вересня стрілка перевели у звичайну палату.

Які прогнози дають лікарі

Як вважають медики, в найближчі години стан Бекмансурова не має змінитися. Єдиний фактор, який йому загрожує, – можлива відмова нирок через множинні важкі травми.

Все, що відомо про стрілянину

20 вересня 19-річний Тимур Бекмансуров прийшов на подвір'я Пермського державного університету і без попередження здійснив приблизно 30 пострілів з гладкоствольної рушниці.

Загалом жертвами Тимура Бекмансурова стали 6 людей, ще понад 20 осіб – отримали поранення. Перед інцидентом він писав про свої наміри у соцмережах. Стрілок детально розповів, як проходив огляд у психіатра, купував зброю і готував напад.

Бекмансуров додав, що до жодних екстремістських організацій не належить, а свої плани будував давно – гроші на зброю він збирав ще з 10 класу.

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