Мовляв, її "й бути не могло". Про це розповів сам викладач, коментуючи свої дії.
До теми Слідчі перевірять викладача Пермського університету, який не зупинив лекцію під час стрілянини
Викладач розповів, чому продовжував пару під час стрілянини у Пермі
Сиромятников пояснив, що продовжував вичитувати матеріал заняття тому, що студентам на його парі нічого не загрожувало. А сам він – експрацівник міліції.
За словами Олега Сиромятникова, після повідомлень про надзвичайну подію він закрив металеві двері в аудиторію. Далі – продовжив "пошепки диктувати" лекцію. Пригадав, що найстаранніші студенти навіть конспектували "на стільчиках".
Паніку підняли, дітей почали евакуювати бігом. Навіщо бігом? Залишити б в аудиторіях, попрацювали б. Реальної небезпеки ніякої не було і бути не могло,
– заявив чоловік.
Він зауважив, що вони з студентами були на 5 поверсі. Сиромятников вважає, що його поведінка була правильною, адже так намагався стримати паніку серед студентів. Щодо евакуації викладач висловився критично й заявив, що, мовляв, навіщо це було робити бігом. На його думку, "все було неправильно організовано".
Викладач впевнений, що він діяв правильно: дивіться відео
До речі, слідчий комітет Росії заявив, що перевірить Олега Сиромятникова, який продовжив вести лекцію під час стрілянини.
- Попередньо відомо, що в аудиторію зайшла мати студента та розповіла про стрілянину.
- Однак викладач відмовився проводити евакуацію, перешкоджав їй, порушивши норми антитерористичної безпеки.
- Ба більше, професор продовжив заняття, а повідомлення про стрілянину назвав плітками.
Коротко про трагічну стріляну в Пермі
- 20 вересня вранці в Пермському університеті 18-річний Тимур Бекмансуров відкрив вогонь по людях. У результаті стрілянини 6 осіб загинули, а ще 24 – зазнали поранень.
- Студенти намагались врятуватись, вистрибуючи з вікна або забарикадувавшись в аудиторії.
- Стрілок отримав важі поранення під час затримання. Наразі він перебуває у реанімації, його охроняють 18 поліцеських та 2 бійці ОМОНу.
- Мати стрілка розповіла, що він був спокійним, але завжди не любив людей.