Сиромятников – професор кафедри російської мови. Коли Бекмансуров вже увійшов в будівлю, викладач читав лекцію про академіка Лихачова та монголо-татарську навалу.
До речі Пермського стрілка в лікарні охороняють 18 поліцейських та ОМОН
Сиромятников відмовився проводити евакуацію
В аудиторію зайшла мама студентки та сказала, що в будівлі стріляють. Викладач відмовився проводити евакуацію. Він навіть перешкоджав їй, порушивши норми антитерористичної безпеки. Професор продовжив заняття. Він сказав, що повідомлення про стрілянину – плітки. Тепер ним зацікавились слідчі. Проводять перевірку.
Всі пари в університеті скасували до наступного тижня. Поки невідомо, чи повернеться Сиромятников до занять.
Що відомо про стрілянину у Пермі
- У Пермському університеті 20 вересня 18-річний Тимур Бекмансуров відкрив вогонь по людях. На жаль, 6 осіб загинули. Ще 24 – зазнали поранень.
- Студенти намагались врятуватись, тож вистрибували у вікна або забарикадовувалися в аудиторії.
- Матір розповіла, що хлопець був спокійним, але людей не любив. Він мріяв придбати рушницю давно.
- Бекмансуров збирався атакувати школу, у якій колись навчався. Згодом передумав.
- Стрілка важко поранили. Наразі він перебуває у реанімації. Його охроняють 18 поліцеських та 2 бійці ОМОНу.