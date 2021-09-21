Сиромятников – професор кафедри російської мови. Коли Бекмансуров вже увійшов в будівлю, викладач читав лекцію про академіка Лихачова та монголо-татарську навалу.

До речі Пермського стрілка в лікарні охороняють 18 поліцейських та ОМОН

Сиромятников відмовився проводити евакуацію

В аудиторію зайшла мама студентки та сказала, що в будівлі стріляють. Викладач відмовився проводити евакуацію. Він навіть перешкоджав їй, порушивши норми антитерористичної безпеки. Професор продовжив заняття. Він сказав, що повідомлення про стрілянину – плітки. Тепер ним зацікавились слідчі. Проводять перевірку.

Всі пари в університеті скасували до наступного тижня. Поки невідомо, чи повернеться Сиромятников до занять.

Що відомо про стрілянину у Пермі