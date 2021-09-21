Сыромятников – профессор кафедры русского языка. Когда Бекмансуров уже вошел в здание, преподаватель читал лекцию об академике Лихачеве и монголо-татарском нашествии.
Кстати Пермского стрелка в больнице охраняют 18 полицейских и ОМОН
Сыромятников отказался проводить эвакуацию
В аудиторию зашла мама студентки и сказала, что в здании стреляют. Преподаватель отказался проводить эвакуацию. Он даже препятствовал ей, нарушив нормы антитеррористической безопасности. Профессор продолжил занятия. Он сказал, что сообщение о стрельбе – сплетни. Теперь им заинтересовались следователи. Проводят проверку.
Все пары в университете отменили до следующей недели. Пока неизвестно, вернется ли Сыромятников к занятиям.
Что известно о стрельбе в Перми
- В Пермском университете 20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров открыл огонь по людям. К сожалению, 6 человек погибли. Еще 24 – получили ранения.
- Студенты пытались спастись, и выпрыгивали в окна или забаррикадировались в аудитории.
- Мать рассказала, что парень был спокойным, но людей не любил. Он мечтал приобрести ружье давно.
- Бекмансуров собирался атаковать школу, в которой когда-то учился. Впоследствии передумал.
- Стрелка тяжело ранили. Сейчас он находится в реанимации. Его охраняют 18 полицеських и 2 бойца ОМОНа.