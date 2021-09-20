В российском вузе произошла стрельба, которая уже привела к нескольким жертвам. Вероятный нападающий рассказал о том, почему открыл огонь и как долго планировал это.
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Признание стрелка
По предварительной информации, стрельбу устроил 18-летний Тимур Бекмансуров.
Думал об этом давно, шли годы и я понял, что пришло время сделать то, о чем я мечтал,
– заявил он.
Стрелок в деталях рассказал, как проходил осмотр у психиатра, покупал оружие и готовил нападение. Сначала он хотел атаковать прежнюю школу, но изменил решение в конце марта. Мол, его учебное заведение "было слишком неприятным местом для того, чтобы проводить в нем последние 10 минут жизни".
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Стрельба в Пермском университете: что известно
- Утром 20 сентября неизвестный проник на территорию кампуса Пермского университета и открыл стрельбу на улице. По информации СМИ, он использовал огнестрельное оружие. Чтобы спастись, студенты выпрыгивали прямо из окон здания.
- Известно о 5 погибших и не менее 10 пострадавших.
- По последней информации, Тимура Бексансурова задержали. Вероятно, он ранен.