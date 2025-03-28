Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, заметив, что диктатор Путин начинает затягивать мирные переговоры. А Дональд Трамп согласился участвовать в такой "игре".

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Что сейчас пытается выбить Россия

Как отметил Яковенко, Путин понял, что Трамп готов терпеть его прихоти. Поэтому Россия начинает набрасывать все новые и новые требования. Президент США использует метод "кнута и пряника". Но почему-то "кнут" всегда для Украины, а "пряник" – для России. По крайней мере именно сейчас все так происходит.

Сейчас диктатору Путину важнее всего – достичь по крайней мере частичного снятия санкций. Речь идет о подключении к SWIFT российских банков, восстановлении торговли и т.п. Впереди как раз лето, когда можно будет экспортировать зерно. В том числе и ворованное с оккупированных украинских территорий.

Это поможет пополнять российский бюджет, который сможет еще больше тратить средств на войну. С ресурсами в России было все нехорошо. И тут им повезло. Трамп очень вовремя появился,

– сказал Яковенко.

Напомним, министр финансов США Скот Бессент допустил вариант, согласно которому российские банки снова подключат к SWIFT. Все будет зависеть от действий Кремля. По его мнению, Трамп без колебаний ужесточит санкции, если это даст ему преимущество на переговорах.