Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що диктатор Путін починає затягувати мирні переговори. А Дональд Трамп погодився брати участь в такій "грі".

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Що зараз намагається вибити Росія

Як наголосив Яковенко, Путін зрозумів, що Трамп готовий терпіти його забаганки. Тому Росія починає накидати все нові та нові вимоги. Президент США використовує метод "батога і пряника". Але чомусь "батіг" завжди для України, а "пряник" – для Росії. Принаймні саме зараз все так відбувається.

Зараз диктатору Путіну найважливіше – досягти принаймні часткового зняття санкцій. Йдеться про підключення до SWIFT російських банків, відновлення торгівлі тощо. Попереду якраз літо, коли можна буде експортувати зерно. Зокрема й крадене з окупованих українських територій.

Це допоможе поповнювати російський бюджет, який зможе ще більше витрачати коштів на війну. З ресурсами в Росії було все недобре. І тут їм пощастило. Трамп дуже вчасно з'явився,

– сказав Яковенко.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скот Бессент допустив варіант, згідно з яким російські банки знову підключать до SWIFT. Все буде залежати від дій Кремля. На його думку, Трамп без вагань посилить санкції, якщо це дасть йому перевагу на переговорах.