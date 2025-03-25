Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Зеленського під час пресконференції 25 березня.
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Про що буде найважче домовитися з росіянами
Зеленський вважає, що з росіянами у двох питаннях буде найскладніше. Зокрема, ідеться про повне припинення вогню.
"Ще до першої зустрічі я про це говорив. Тому що росіяни не хочуть закінчувати війну", – зазначив він.
Ще одним пунктом, який назвав гарант України, є питання територій.
Тому що росіяни не хочуть закінчувати війну,
– повторив і підкреслив лідер України.
Це 2 різних питання, проте причина в них одна.
"Тому це буде складний діалог, але він буде", – резюмував Зеленський.
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Нагадаємо, що Україна і США провели двосторонні технічні консультації в Ер-Ріяді, які були зосереджені на безпеці енергетичної та критичної інфраструктури, безпечній навігації в Чорному морі, а також звільненні та поверненні наших полонених та дітей.
Міністр оборони України Рустем Умєров розповів ключові результати переговорів між сторонами.