Самолет Ан-22 в России развалился прямо в воздухе: появились эпические кадры падения

В Ивановской области России произошла катастрофа самолета Ан-22. Все люди, которые были на борту, погибли. В сети показали видео падения.

Детали передает 24 Канал.

Смотрите также В России разбился военно-транспортный самолет Ан-22

Что есть на видео падения самолета Ан-22 в Ивановской области?

В интернете можно найти несколько роликов – вероятно, с камер наблюдения, – которые фиксируют падение самолета.

Заявлено, что это именно Ан-22. Как бы то ни было, но падает он действительно впечатляюще.

Момент падения российского самолета: смотрите видео

В сети обратили внимание, что судно начало разваливаться еще в воздухе – отпал хвост.

Сначала кажется странным, что после падения нет взрыва или огня. Хотя самолет падает прямо за дома. Но под другим ракурсом заметно, что самолет упал в воду.

Ан-22 в России упал в воду: смотрите видео

Российские СМИ написали, что Ан-22 упал в Уводьское водохранилище.

Показываем Уводьское водохранилище на карте России

Его нашли на глубине 5 метров, в 150 метрах от берега.

Авария произошла еще 9 декабря, но сообщили о ней только на следующий день. Погибли все семь человек, которые были на борту.

Самолет ввели в эксплуатацию в 1975 году.

Интересно! Уводьское водохранилище достаточно большое и живописное. Оно расположено к северу от Иваново. 80 процентов жителей города Иваново зависят от водохранилища как источника питьевой воды. Это памятник природы регионального значения.

Смотрите также Метко поймали: летчик-инструктор сказал, как уничтожение Ан-26 ударит по авиации России

Почему в России упал самолет?

Ан-22 – это военно-транспортный самолет, он принадлежит российскому минобороны. Поэтому военные следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил подготовки к полетам.

Возможная причина авиакатастрофы – некачественное обслуживание рулевых приводов.

Есть данные, что перед крушением самолет проходил ремонт на 308 авиаремонтном заводе. Впрочем, там опровергли эту информацию, мол, у них судно было разве что в 2007 году. Затем его обслуживал филиал, а в дальнейшем самолет эксплуатировали и обслуживали только специалисты воинской части.

Поэтому авиаремонтники говорят о целенаправленной кампании по их дискредитации и обещают судиться со СМИ и даже пабликами в социальных сетях, которые писали об их причастности к ремонту Ан-22.