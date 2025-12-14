Літак Ан-22 у Росії розвалився просто в повітрі: з'явилися епічні кадри падіння

В Івановській області Росії сталася катастрофа літака Ан-22. Всі люди, які були на борту, загинули. В мережі показали відео падіння.

Деталі передає 24 Канал.

Дивіться також У Росії розбився військово-транспортний літак Ан-22

Що є на відео падіння літака Ан-22 в Івановській області?

В інтернеті можна знайти декілька роликів – імовірно, з камер спостереження, – які фіксують падіння літака.

Заявлено, що це саме Ан-22. Хай там як, та падає він справді вражаюче.

Момент падіння російського літака: дивіться відео

В мережі звернули увагу, що судно почало розвалюватися ще в повітрі – відпав хвіст.

Спершу здається дивним, що після падіння немає вибуху чи вогню. Хоча літак падає просто за будинки. Але під іншим ракурсом помітно, що літак упав у воду.

Ан-22 у Росії упав у воду: дивіться відео

Російські ЗМІ написали, що Ан-22 упав в Уводьське водосховище.

Показуємо Уводьське водосховище на карті Росії

Його знайшли на глибині 5 метрів, у 150 метрах від берега.

Аварія сталася ще 9 грудня, та повідомили про неї тільки наступного дня. Загинули всі семеро людей, які були на борту.

Літак ввели в експлуатацію в 1975 році.

Цікаво! Уводьське водосховище досить велике та мальовниче. Воно розташоване на північ від Іваново. 80 відсотків жителів міста Іваново залежать від водосховища як джерела питної води. Це пам'ятка природи регіонального значення.

Дивіться також Влучно спіймали: льотчик-інструктор сказав, як знищення Ан-26 вдарить по авіації Росії

Чому в Росії упав літак?

Ан-22 – це військово-транспортний літак, він належить російському міноборони. Тож військові слідчі порушили кримінальну справу за статтею про порушення правил підготовки до польотів.

Можлива причина авіакатастрофи – неякісне обслуговування рульових приводів.

Є дані, що перед трощею літак проходив ремонт на 308 авіаремонтному заводі. Утім, там спростували цю інформацію, мовляв, у них судно було хіба що 2007 року. Потім його обслуговувала філія, а надалі літак експлуатували й обслуговували тільки фахівці військової частини.

Тому авіаремонтники говорять про цілеспрямовану кампанію з їхньої дискредитації і обіцяють позиватися до ЗМІ та навіть пабліків у соціальних мережах, які писали про їхню причетність до ремонту Ан-22.