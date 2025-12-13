Эта атака была очень своевременной. Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса Роман Свитан отметил 24 Каналу, что на момент удара в самолете были российские военнослужащие.

К теме В Крыму на аэродроме произошел "хлопок": есть погибшие среди российских военных

"Самолет вышел на взлетную и готовился к взлету. Это означает, что он был забит экипажем и военными. Поэтому в этом смысле метко поймали. Минуснули не только самолеты, но и минимум до отделения военнослужащих, в частности, летный состав", – подчеркнул он.

Насколько это серьезный удар для России?

Роман Свитан объяснил, что потеря Ан-26 – это серьезный удар по российской авиации. Ан-26 давно летает и хорошо выполняет свои задачи. Однако россияне уже их не выпускают.

ГУР в очередной раз показали свое умение использовать в удаленном доступе средства поражения, которые сами же сделали. Magura – мини-авианосец, который может работать FPV-дронами на оптоволокне на определенной дальности от берега.

Качинский аэродром – это бывшее Качинское летное училище. Он расположен неподалеку от побережья. Это западный берег Крыма. Там развернуто достаточно большое поле российских локаторов радиотехнических войск. Также зенитно-ракетные комплексы. Есть радиотехническое аэродромное оборудование, самолеты и так далее. Там можно еще работать и работать,

– сказал военный эксперт.

Что известно об этой атаке?