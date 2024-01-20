Прикрыла интимные зоны национальными символами: сеть возмущена из-за фото порноактрисы из Одессы

Военный с позывным "Алекс" выразил возмущение из-за фотосессии порноактрисы из Одессы, которая использовала украинскую символику для прикрытия интимных зон. Также действия девушки были осуждены другими пользователями сети.

В сети появились снимки порноактрисы Анастасии Митиной, известной как Anna Ralphs, на которых она красуется с украинским флагом и гербом, прикрыв ими свои интимные части тела. Фотографии, сделанные Питером Хеагре, вызвали волну возмущения среди украинцев, в том числе военных. Об этом пишет 24 Канал.

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"Это полный шляпа": военный о фотосессии

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" выразил свое возмущение в телеграм-канале, отметив, что символика Украины является святой для тех, кто отдает жизнь на фронте. "Это просто полный шляпа... Вы не понимаете, что за этот герб, за этот гимн и флаг ребята умирают уже 10 лет?" – написал он.

Когда мы были детьми, может быть, не до конца понимали важность этих символов. Но сейчас, после всего, что пережил наш народ, когда военный слышит гимн и видит флаг – он чуть не плачет, видя немало ужаса,

– добавил офицер.

"Алекс" также отметил, что использование государственных символов таким образом является поруганием и может влечь за собой ответственность по статье 338 Уголовного кодекса.

В то же время портал "Межа" сообщил, что снимки были опубликованы 17 июня 2023 года. Фотосессия вызвала широкий резонанс в обществе, ведь многие считают, что такое изображение украинских символов является неуважение к тем, кто защищает страну.

Порноактриса прикрыла интимные места национальной символикой / Фото Питера Хеагре

Если анализировать отзывы в социальных сетях, то можно подытожить, что многие украинцы разделяют мнение офицера и считают, что такие действия не только оскорбляют национальные символы, но и презирают память тех, кто отдал свою жизнь за независимость и суверенитет Украины.

Что писали люди в сети о скандальной фотосессии / Скриншоты 24 Канала

Общество ожидает реакции соответствующих органов и возможных юридических последствий для всех причастных к этой фотосессии, которые допустили использование государственных символов недопустимым способом.

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Добавим, что Анастасия Митина, девушкой из фотографий, родом из Одессы. Она зарабатывает на жизнь, трудясь в порноиндустрии. Кстати, летом 2023 года наши народные депутаты предлагали декриминализировать порно. Проблема нынешнего законодательства в том, что гражданина могут наказать только потому, что он хранит интимные фото у себя на телефоне.