Прикрила інтимні зони національними символами: мережа обурена через фото порноакторки з Одеси

Військовий з позивним "Алекс" висловив обурення через фотосесію порноакторки з Одеси, яка використала українську символіку для прикриття інтимних зон. Також дії дівчини засудили інші користувачі мережі.

У мережі з'явилися знімки порноакторки Анастасії Мітіної, відомої як Anna Ralphs, на яких вона красується з українським прапором та гербом, прикривши ними свої інтимні частини тіла. Фотографії, зроблені Пітером Хеагре, викликали хвилю обурення серед українців, зокрема серед військових. Про це пише 24 Канал.

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"Це повна шляпа": військовий про фотосесію

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" висловив своє обурення у телеграм-каналі, зазначивши, що символіка України є святою для тих, хто віддає життя на фронті. "Це просто повна шляпа… Ви бл*ть не розумієте, що за цей герб, за цей гімн та прапор хлопці вмирають вже 10 років?" – написав він.

Коли ми були дітьми, можливо, не до кінця розуміли важливість цих символів. Але зараз, після всього, що пережив наш народ, коли військовий чує гімн та бачить прапор – він ледь не плаче, бачивши чимало жаху,

– додав офіцер.

"Алекс" також наголосив, що використання державних символів у такий спосіб є наругою та може тягнути за собою відповідальність за статтею 338 Кримінального кодексу.

Водночас портал "Межа" повідомив, що знімки були опубліковані 17 червня 2023 року. Фотосесія викликала широкий резонанс у суспільстві, адже багато хто вважає, що таке зображення українських символів є неповагою до тих, хто боронить країну.

Порноакторка прикрила інтимні місця національною символікою / Фото Пітера Хеагре

Якщо аналізувати відгуки у соціальних мережах, то можна підсумувати, що багато українців поділяють думку офіцера та вважають, що такі дії не лише ображають національні символи, але й зневажають пам'ять про тих, хто віддав своє життя за незалежність та суверенітет України.

Що писали люди в мережі про скандальну фотосесію / Скриншоти 24 Каналу

Суспільство очікує на реакцію відповідних органів та можливі юридичні наслідки для всіх причетних до цієї фотосесії, які допустили використання державних символів в неприпустимий спосіб.

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Додамо, що Анастасія Мітіна, дівчиною зі світлин, родом з Одеси. Вона заробляє на життя, працюючи в порноіндустрії. До речі, влітку 2023 року наші народні депутати пропонували декриміналізувати порно. Проблема теперішнього законодавства в тому, що громадянина можуть покарати лише через те, що він зберігає інтимні фото в себе на телефоні.