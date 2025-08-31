Первые 72 часа являются критическими, – экс-сотрудник СБУ предположил, где сейчас может быть убийца Парубия
- Экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий был убит во Львове, правоохранители сейчас ищут убийцу.
- Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак отмечает важность первых 72 часов для раскрытия преступления.
- Он выдвинул две версии того, что может произойти с убийцей Парубия.
Во Львове посреди дня 30 августа был дерзко убит экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Сейчас правоохранители пытаются найти убийцу.
Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, при каких условиях можно быстрее раскрыть это преступление. Также он предположил, что может произойти с киллером, который застрелил украинского политика.
Важно Во Львове застрелили Андрея Парубия: все, что известно на данный момент
Где может скрываться киллер, застреливший Парубия?
"Считается негласным правилом, что именно первые 72 часа являются критическими для раскрытия любого преступления – убийства или угона автомобиля. Этот тот срок, в пределах которого можно действительно быстро и по горячим следам разыскать преступника. Позже – значительно сложнее", – отметил экс-сотрудник СБУ.
Со временем свидетели преступления забывают определенные детали, не могут вспомнить, что происходило. Был ли тот киллер в черном шлеме, или в темно-синем, или вообще в белом. Однако, по его словам, это специфика человеческой памяти.
Также он предположил, что сейчас может произойти с убийцей Андрея Парубия.
Первая версия. Этот человек может скрываться на окраинах Львова – в квартире или в доме, где нет интернета.
Он там закрывается и сидит 4 – 5 недель, ест печенье и пьет чай и никуда не выходит. Он ждет, пока ситуация успокоится, и потом он сможет поехать куда-то дальше,
– предположил Иван Ступак.
Вторая версия. Киллера сразу ликвидировали, чтобы замести все следы. Поэтому, по словам бывшего сотрудника СБУ, у него есть два варианта.
Что известно об убийстве Андрея Парубия?
- Во Франковском районе Львова около полудня был застрелен бывший спикер Верховной Рады. По предварительной информации, убийца выстрелил в Парубия восемь раз.
- Вскоре в сети появились видео убийства, на котором было видно вероятного преступника – на нем был шлем и одежда, которую обычно носят курьеры Glovo.
- Позже в СМИ появилась информация, что полиция якобы вышла на след киллера. Однако руководитель ГУНП во Львовской области Александр Шляховский опроверг это.
- Полиция ввела в городе спецоперацию "Сирена" – специальный план действий правоохранителей по розыску и задержанию особо опасных вооруженных преступников. По словам мэра Львова Андрея Садового, такой план активируется, когда "преступники убегают с места преступления". В городе было установлено больше патрулей и блокпостов, осуществлялись проверки автомобилей и документов.
- Также журналист Андрей Дрозда предположил, что убийца заранее изучил маршрут, которым Андрей Парубий ходил по городу. Известно, что он был застрелен, когда направлялся в спортивный зал. Поэтому киллер мог отследить маршрут политика из дома до зала и ждать его в определенном месте.