Во Львове посреди дня 30 августа был дерзко убит экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Сейчас правоохранители пытаются найти убийцу.

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, при каких условиях можно быстрее раскрыть это преступление. Также он предположил, что может произойти с киллером, который застрелил украинского политика.

Важно Во Львове застрелили Андрея Парубия: все, что известно на данный момент

Где может скрываться киллер, застреливший Парубия?

"Считается негласным правилом, что именно первые 72 часа являются критическими для раскрытия любого преступления – убийства или угона автомобиля. Этот тот срок, в пределах которого можно действительно быстро и по горячим следам разыскать преступника. Позже – значительно сложнее", – отметил экс-сотрудник СБУ.

Со временем свидетели преступления забывают определенные детали, не могут вспомнить, что происходило. Был ли тот киллер в черном шлеме, или в темно-синем, или вообще в белом. Однако, по его словам, это специфика человеческой памяти.

Также он предположил, что сейчас может произойти с убийцей Андрея Парубия.

Первая версия. Этот человек может скрываться на окраинах Львова – в квартире или в доме, где нет интернета.

Он там закрывается и сидит 4 – 5 недель, ест печенье и пьет чай и никуда не выходит. Он ждет, пока ситуация успокоится, и потом он сможет поехать куда-то дальше,

– предположил Иван Ступак.

Вторая версия. Киллера сразу ликвидировали, чтобы замести все следы. Поэтому, по словам бывшего сотрудника СБУ, у него есть два варианта.

Что известно об убийстве Андрея Парубия?