31 августа, 14:16
Первые 72 часа являются критическими, – экс-сотрудник СБУ предположил, где сейчас может быть убийца Парубия

Виктория Грабовская
Основные тезисы
  • Экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий был убит во Львове, правоохранители сейчас ищут убийцу.
  • Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак отмечает важность первых 72 часов для раскрытия преступления.
  • Он выдвинул две версии того, что может произойти с убийцей Парубия.

Во Львове посреди дня 30 августа был дерзко убит экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Сейчас правоохранители пытаются найти убийцу.

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, при каких условиях можно быстрее раскрыть это преступление. Также он предположил, что может произойти с киллером, который застрелил украинского политика.

Важно Во Львове застрелили Андрея Парубия: все, что известно на данный момент

Где может скрываться киллер, застреливший Парубия?

"Считается негласным правилом, что именно первые 72 часа являются критическими для раскрытия любого преступления – убийства или угона автомобиля. Этот тот срок, в пределах которого можно действительно быстро и по горячим следам разыскать преступника. Позже – значительно сложнее", – отметил экс-сотрудник СБУ.

Со временем свидетели преступления забывают определенные детали, не могут вспомнить, что происходило. Был ли тот киллер в черном шлеме, или в темно-синем, или вообще в белом. Однако, по его словам, это специфика человеческой памяти.

Также он предположил, что сейчас может произойти с убийцей Андрея Парубия.

Первая версия. Этот человек может скрываться на окраинах Львова – в квартире или в доме, где нет интернета.

Он там закрывается и сидит 4 – 5 недель, ест печенье и пьет чай и никуда не выходит. Он ждет, пока ситуация успокоится, и потом он сможет поехать куда-то дальше, 
– предположил Иван Ступак.

Вторая версия. Киллера сразу ликвидировали, чтобы замести все следы. Поэтому, по словам бывшего сотрудника СБУ, у него есть два варианта.

Что известно об убийстве Андрея Парубия?

  • Во Франковском районе Львова около полудня был застрелен бывший спикер Верховной Рады. По предварительной информации, убийца выстрелил в Парубия восемь раз.
  • Вскоре в сети появились видео убийства, на котором было видно вероятного преступника – на нем был шлем и одежда, которую обычно носят курьеры Glovo.
  • Позже в СМИ появилась информация, что полиция якобы вышла на след киллера. Однако руководитель ГУНП во Львовской области Александр Шляховский опроверг это.
  • Полиция ввела в городе спецоперацию "Сирена" – специальный план действий правоохранителей по розыску и задержанию особо опасных вооруженных преступников. По словам мэра Львова Андрея Садового, такой план активируется, когда "преступники убегают с места преступления". В городе было установлено больше патрулей и блокпостов, осуществлялись проверки автомобилей и документов.
  • Также журналист Андрей Дрозда предположил, что убийца заранее изучил маршрут, которым Андрей Парубий ходил по городу. Известно, что он был застрелен, когда направлялся в спортивный зал. Поэтому киллер мог отследить маршрут политика из дома до зала и ждать его в определенном месте.