Перші 72 години є критичними, – ексспівробітник СБУ припустив, де зараз може бути вбивця Парубія
- Ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія було вбито у Львові, правоохоронці наразі шукають вбивцю.
- Ексспівробітник СБУ Іван Ступак наголошує на важливості перших 72 годин для розкриття злочину.
- Він висунув дві версії того, що може статися з вбивцею Парубія.
У Львові посеред дня 30 серпня було зухвало вбито ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія. Наразі правоохоронці намагаються знайти вбивцю.
Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, за яких умов можна найшвидше розкрити цей злочин. Також він припустив, що може статися з кілером, який застрелив українського політика.
Важливо У Львові застрелили Андрія Парубія: все, що відомо на цей момент
Де може ховатися кілер, що застрелив Парубія?
"Вважається негласним правилом, що саме перші 72 години є критичними для розкриття будь-якого злочину – вбивства чи викрадення автівки. Цей той термін, в межах якого можна дійсно швидко та по гарячих слідах розшукати злочинця. Пізніше – значно складніше", – наголосив ексспівробітник СБУ.
З часом свідки злочину забувають певні деталі, не можуть згадати, що відбувалось. Чи був той кілер в чорному шоломі, чи в темно-синьому, чи взагалі в білому. Проте, за його словами, це специфіка людської пам'яті.
Також він припустив, що зараз може статися з вбивцею Андрія Парубія.
Перша версія. Ця людина може ховатися на околицях Львова – в квартирі або в будинку, де немає інтернету.
Він там зачиняється і сидить 4 – 5 тижнів, їсть печиво і п'є чай і нікуди не виходить. Він чекає, поки ситуація заспокоїться, і потім він зможе поїхати кудись далі,
– припустив Іван Ступак.
Друга версія. Кілера одразу ліквідували, щоб замісти всі сліди. Тому, за словами колишнього співробітника СБУ, у нього є два варіанти.
Що відомо про вбивство Андрія Парубія?
- У Франківському районі Львова близько опівдня було застрелено колишнього спікера Верховної Ради. За попередньою інформацією, вбивця вистрелив у Парубія вісім разів.
- Невдовзі в мережі з'явились відео вбивства, на якому було видно імовірного злочинця – на ньому був шолом та одяг, який зазвичай носять кур'єри Glovo.
- Пізніше у ЗМІ з'явилась інформація, що поліція нібито вийшла на слід кілера. Однак керівник ГУНП у Львівській області Олександр Шляховський спростував це.
- Поліція запровадила у місті спецоперацію "Сирена" – спеціальний план дій правоохоронців щодо розшуку та затримання особливо небезпечних озброєних злочинців. За словами мера Львова Андрія Садового, такий план активується, коли "злочинці тікають з місця злочину". У місті було встановлено більше патрулів та блокпостів, здійснювались перевірки автомобілів та документів.
- Також журналіст Андрій Дрозда припустив, що вбивця заздалегідь вивчив маршрут, яким Андрій Парубій ходив по місту. Відомо, що він був застрелений, коли прямував до спортивного залу. Тому кілер міг відстежити маршрут політика з дому до залу і чекати на нього в певному місці.