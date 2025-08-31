У Львові посеред дня 30 серпня було зухвало вбито ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія. Наразі правоохоронці намагаються знайти вбивцю.

Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, за яких умов можна найшвидше розкрити цей злочин. Також він припустив, що може статися з кілером, який застрелив українського політика.

Де може ховатися кілер, що застрелив Парубія?

"Вважається негласним правилом, що саме перші 72 години є критичними для розкриття будь-якого злочину – вбивства чи викрадення автівки. Цей той термін, в межах якого можна дійсно швидко та по гарячих слідах розшукати злочинця. Пізніше – значно складніше", – наголосив ексспівробітник СБУ.

З часом свідки злочину забувають певні деталі, не можуть згадати, що відбувалось. Чи був той кілер в чорному шоломі, чи в темно-синьому, чи взагалі в білому. Проте, за його словами, це специфіка людської пам'яті.

Також він припустив, що зараз може статися з вбивцею Андрія Парубія.

Перша версія. Ця людина може ховатися на околицях Львова – в квартирі або в будинку, де немає інтернету.

Він там зачиняється і сидить 4 – 5 тижнів, їсть печиво і п'є чай і нікуди не виходить. Він чекає, поки ситуація заспокоїться, і потім він зможе поїхати кудись далі,

– припустив Іван Ступак.

Друга версія. Кілера одразу ліквідували, щоб замісти всі сліди. Тому, за словами колишнього співробітника СБУ, у нього є два варіанти.

Що відомо про вбивство Андрія Парубія?