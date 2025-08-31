Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, за яких умов можна найшвидше розкрити цей злочин. Також він припустив, що може статися з кілером, який застрелив українського політика.

Важливо У Львові застрелили Андрія Парубія: все, що відомо на цей момент

Де може ховатися кілер, що застрелив Парубія?

"Вважається негласним правилом, що саме перші 72 години є критичними для розкриття будь-якого злочину – вбивства чи викрадення автівки. Цей той термін, в межах якого можна дійсно швидко та по гарячих слідах розшукати злочинця. Пізніше – значно складніше", – наголосив ексспівробітник СБУ.

З часом свідки злочину забувають певні деталі, не можуть згадати, що відбувалось. Чи був той кілер в чорному шоломі, чи в темно-синьому, чи взагалі в білому. Проте, за його словами, це специфіка людської пам'яті.

Також він припустив, що зараз може статися з вбивцею Андрія Парубія.

Перша версія. Ця людина може ховатися на околицях Львова – в квартирі або в будинку, де немає інтернету.

Він там зачиняється і сидить 4 – 5 тижнів, їсть печиво і п'є чай і нікуди не виходить. Він чекає, поки ситуація заспокоїться, і потім він зможе поїхати кудись далі,

– припустив Іван Ступак.

Друга версія. Кілера одразу ліквідували, щоб замісти всі сліди. Тому, за словами колишнього співробітника СБУ, у нього є два варіанти.

Що відомо про вбивство Андрія Парубія?